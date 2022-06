Coronavirus : l'épidémie repart légèrement à la hausse en Mayenne

L'épidémie de coronavirus repart à la hausse en Mayenne selon les derniers chiffres publiés ce mardi par l'Agence régionale de santé. Le taux d'incidence est plus important par rapport à la semaine dernière mais le nombre de patients hospitalisés ne change pas.

Le nombre de contaminations au coronavirus est en hausse en Mayenne en ce début de semaine : le taux d'incidence est désormais de 246 nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 habitants ce mardi, contre 184 il y a une semaine, le mardi 7 juin d'après les derniers chiffres publiés ce mardi par l'Agence régionale de santé.

Pas de patient en réanimation

En revanche nombre de patients hospitalisés lui reste stable dans notre département. La semaine dernière, 15 personnes contaminées étaient prises en charge dans les hôpitaux mayennais, on en est à 16 ce mardi soit un patient de plus. D'après les derniers chiffres de l'ARS, il n'y a toujours aucun malade du Covid-19 actuellement dans les services de réanimation et de soins critiques.

Il n'y a pas de mort supplémentaire non plus dans notre département après avoir été contaminées, ce qui porte toujours à 542 le nombre de personnes décédées en Mayenne, dans les hôpitaux et en Ehpad, depuis le début de l'épidémie de coronavirus.