Coronavirus : l'épidémie s'aggrave en Pays de la Loire, les hospitalisations en hausse

La situation épidémiologique "s'aggrave" en Pays de la Loire, résume l'Agence régionale de santé ce mercredi lors d'un point presse. La reprise de l'épidémie de coronavirus cet automne affecte désormais le système de santé, avec une hausse des hospitalisations et des admissions en soins critiques. Au niveau régional, le taux d'incidence est de 108 pour 100.000 habitants ce mercredi, soit en hausse de 29% sur une semaine.

Après un pic en octobre, le taux d'incidence chez les plus de 65 ans a tendance à se stabiliser, voire à légèrement diminuer depuis une semaine. Mais l'épidémie se diffuse dans les tranches d'âge et progresse en revanche chez les 30-45 ans et les 45-65 ans.

Tension dans les hôpitaux

Tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne. La Mayenne reste le seul département de la région à être en-dessous du seuil d'alerte, avec un taux d'incidence de 46 ce mercredi. En revanche, ce taux augmente dans les autres territoires : il est de 95,1 en Loire-Atlantique, 145,3 dans le Maine-et-Loire, 99,2 en Sarthe et 118,9 en Vendée.

Et cela a un impact sur le système de santé. En Pays de la Loire, 258 patients sont actuellement hospitalisés pour une infection au Covid-19, dont 63 en réanimation. 82% des personnes hospitalisées en soins critiques ont plus de 55 ans. Ce taux grimpe à 91% pour les patients en hospitalisation conventionnelle.

L'ARS suit actuellement 27 clusters dans la région, notamment dans le Maine-et-Loire et en Vendée. L'Agence de santé pointe par exemple les voyages organisés : un séjour en Espagne planifié par une organisation du Maine-et-Loire a entraîné la contamination de 61 personnes. En Vendée, une fête de famille a généré une dizaine de cas positifs. Dans le secteur des Achards, près de 30 cas de coronavirus ont été identifiés suite à une repas de séniors.

L'ARS appelle à faire une troisième dose

Mardi soir lors de son allocution, Emmanuel Macron a annoncé que les "plus de 65 ans et les plus fragiles" concernés par la dose de rappel du vaccin devront "justifier d'un rappel" pour "prolonger la validité" de leur pass sanitaire à partir du 15 décembre. En Pays de la Loire, le nombre de troisième dose a augmenté de 25% depuis une semaine, entre 55% et 60% des personnes éligibles ont eu le rappel vaccinal, mais "ça ne suffit toujours pas", martèle l'ARS.

"La population âgée a repris ses activités en se pensant protégée, à juste titre car elle est largement vaccinée, mais la vaccination date de plus de six mois, souligne le docteur Pierre Blaise. Sans rappel, le vaccin fonctionne moins bien, notamment pour les plus de 65 ans." Mais il rappelle que cette situation est "facilement remédiable" : "Il suffit de rebooster les anticorps avec un rappel vaccinal, les anticorps seront alors multipliés par 9".

Selon plusieurs études avancées par l'ARS, les personnes vaccinées depuis plus de six mois ont deux fois plus de risques de développer une forme sévère de la maladie. Avec un rappel, "il y a 20 fois moins de risque" de faire une forme grave. Pour rappel, sont éligibles à une troisième dose : les personnes de plus de 65 ans, les personnels de santé, les personnes souffrant de comorbidités ou encore les personnes ayant reçu le vaccin Janssen.