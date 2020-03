Coronavirus : un premier décès en Centre-Val de Loire et la barre des 100 cas dépassée

L'Agence Régionale de Santé (ARS) annonce ce mardi soir qu'un premier décès est enregistré dans la région, précisément en Eure-et-Loir. Il s'agit d'un homme de 72 ans qui était hospitalisé à Dreux dans l'unité de soins continus, depuis le 12 mars. Selon les informations recueillies par France Bleu, ce septuagénaire avait des antécédents de santé importants. L'ARS et Santé Publique France enquêtent actuellement pour retrouver les personnes avec qui ce patient a été en contact rapproché.

La barre des 100 cas dépassée en Centre-Val de Loire

Au total, 103 cas sont confirmés dans la région (13 de plus que la veille) : 6 cas sont recensés dans le Cher (1 de plus que lundi soir). 28 cas en Eure-et-Loir ( 3 cas supplémentaires dont 1 décès donc), toujours 1 cas dans l’Indre, 25 en Indre-et-Loire ( 3 cas de plus), un cas supplémentaire dans le Cher avec désormais 6 malades, 9 cas dans le Loir-et-Cher (soit 4 malades de plus) et 34 cas dans le Loiret où deux cas supplémentaires sont maintenant déclarés.

L'ARS rappelle que les déplacements sont fortement réduits pour 15 jours au moins dans tout le pays. Seuls ceux absolument nécessaires, sont autorisés : pour se soigner, faire ses courses, ou aller au travail, quand le travail à distance n’est pas possible. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée.

La consigne est claire : restez chez vous, pratiquez la distanciation sociale et adoptez les gestes barrières.