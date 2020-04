L'essai du ver marin breton pour lutter contre le coronavirus suspendu

Franck Zal, pdg et fondateur d'Hémarina

L'essai clinique qui prévoyait d'utiliser une solution issue du sang d'un ver marin pour les malades du Covid-19 a été interrompu ce jeudi. La société morlaisienne Hémarina qui l'a mise au point avait pourtant eu le feu vert de l'Agence du médicament (ANSM) mercredi dernier puis celui du Comité de Protection des Personnes le week-end dernier.

L'ANSM vient de "suspendre en urgence" l'autorisation qu'elle avait délivrée en attendant une nouvelle évaluation du dispositif d'après l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), après avoir pris connaissance de résultats négatifs d'une étude précédente sur des porcs de cette solution aux pouvoirs d'oxygénation très importants.

"Il vient d'être porté à la connaissance de l'ANSM la réalisation en 2011 d'une étude non clinique chez le porc", qui s'est traduite par "une _létalité de 100%_" chez les animaux ayant reçu cette substance, indique l'Agence du Médicament via un communiqué de l'AP-HP. Une étude qui n'avait pas été transmise lors de la demande d'autorisation de l'essai clinique : l'ANSM souhaite donc réévaluer le dispositif pour mieux apprécier les risques et bénéfices de l'essai clinique.

Une meilleure oxygénation des patients ?

L'essai clinique devait être effectué sur dix malades dans un état grave, dans les hôpitaux Georges Pompidou et la Pitié Salpêtrière à Paris. Il n'a finalement pas eu le temps d'être commencé. L'objectif était d'aider les patients à mieux respirer, avant qu'ils soient placés en réanimation, grâce à cette molécule très riche en oxygène. C'est justement ce qu'il manque aux patients dans la forme grave du coronavirus, et ils ne parviennent plus à respirer. Ce traitement voulait se substituer au respirateur.