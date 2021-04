Coronavirus : l'Europe franchit le seuil du million de morts, près de 100.000 décès en France

Plus d'un million de personnes sont décédées à cause du Covid-19 en Europe, d'après le comptage réalisé par l'Agence France presse (AFP), ce lundi 12 avril. La France fait partie des pays les plus touchés.

Les 52 pays et territoires de la région (qui va à l’est jusqu’à l’Azerbaïdjan et la Russie) totalisent au moins 1.000.288 décès, devant l’Amérique latine et les Caraïbes (832.577 décès), les Etats-Unis/Canada (585.428 décès), l’Asie (285.824 décès), le Moyen-Orient (119.104 décès), l’Afrique (115.779 décès) et l’Océanie (1.006 décès). Ces chiffres compilés par l’AFP reposent sur les bilans publiés quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Ils sont une estimation partielle du nombre réel de décès, les organismes statistiques de plusieurs pays ayant conclu a posteriori à un nombre encore plus grand de morts attribuables au Covid-19.

La France parmi les pays européens les plus touchés

Les principaux pays touchés en Europe sont le Royaume-Uni, l'Italie, la Russie, la France, l'Allemagne et l'Espagne. Mais en proportion de la population, les pays les plus touchés en Europe et dans le monde sont la République tchèque, la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine.

Plus de 99.000 personnes sont décédées à cause du Covid-19 en France. Le nombre de malades admis en réanimation continue sa progression et dépasse désormais les 5.900, selon les chiffres publiés ce lundi par Santé Publique France.