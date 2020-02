Coronavirus : l'évêque du Puy demande aux prêtres de Haute-Loire de prendre des précautions lors de la messe

Les messes de ce dimanche se dérouleront en prenant certaines précautions d'hygiène pour "contribuer à la lutte contre le coronavirus". L'évêque du Puy-en-Velay a adressé un message à l'ensemble des prêtres de Haute-Loire pour qu'ils soient vigilants et adaptent la liturgie.

"Au cours de la messe, il peut y avoir des gestes qui peuvent conduire à des contaminations", explique Luc Crépy, l'évêque du Puy-en-Velay qui a adressé un message aux prêtres de Haute-Loire qui décline les recommandations faites par le ministre de la Santé. "Éviter de se serrer la main et de s’embrasser conduit, dans la liturgie, à s’abstenir du geste de paix", explique-t-il.

Il demande aussi que pour la communion, l'hostie soit déposée sur la main et non dans la bouche. L'évêque du Puy recommande aux prêtres de se laver les mains après avoir donné la communion et de vider les bénitiers présents dans l'église.

"Ce sont des mesures d'hygiène classiques, élémentaires qui permettent dans les rassemblements que constituent les messes que nous soyons les plus apte [à lutter contre le virus]. Sans tomber dans une psychose, une peur ou je ne sais quoi, il faut être vraiment être très vigilant", ajoute Luc Crépy.