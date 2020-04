Coronavirus : l'évolution de l'épidémie après six semaines de confinement dans les Hauts-de-France

Après six semaines de confinement, où en est l'épidémie de coronavirus dans les Hauts-de-France ? Selon les derniers chiffres publiés lundi soir par le ministère de la santé, elle a fait 1.315 morts dans notre région. Le nombre d'hospitalisations et de patients admis en réanimation est en recul.

Cela fait maintenant six semaines que le confinement est entré en vigueur en France. Même si l'épidémie de coronavirus sévit toujours, le confinement a des effets positifs sur le nombre d'hospitalisations et de patients admis en réanimation dans les Hauts-de-France puisqu'il est en baisse depuis deux semaines. 152 personnes ont quitté le service de réanimation ces quinze derniers jours. Et 199 patients sont sortis de l’hôpital depuis une semaine. Depuis le début de l'épidémie, la région compte officiellement 11.005 cas confirmés de Covid-19, selon l'agence régionale de santé des Hauts-de-France.

1.315 décès en un mois

Depuis le début de l'épidémie, le Covid-19 a fait 1.315 morts dans les hôpitaux de la région, soit 24 de plus en vingt-quatre heures. C'est le département du Nord qui est le plus touché (414 décès), suivi du département de l'Oise (317 morts), du Pas-de-Calais (212), de l'Aisne (200) et de la Somme (172).

Dans les Hauts-de-France, on compte 1.315 décès, soit 24 de plus en vingt-quatre heures © Radio France - Eric Turpin

Ce sont les personnes âgées de plus de 80 ans qui paient le plus lourd tribut. Elles représentent 60% des décès à l’hôpital dans les Hauts-de-France. Un décès sur trois concerne les 60-79 ans. On compte 4% de décès chez les 50-59 ans. Et les moins de 50 ans ne représentent que 1%.

Parmi les victimes du Covid-19 dans les Hauts-de-France, on compte un décès parmi les 20-29 ans et deux décès chez les 30-39 ans.

Recul du nombre de patients hospitalisés et admis en réanimation

Depuis deux semaines, on observe une baisse du nombre de patients pris en charge en réanimation et en soins intensifs dans les Hauts-de-France. Le nombre d'hospitalisations recule aussi mais dans une moindre proportion.

Dans les Hauts-de-France, 2.379 personnes sont actuellement hospitalisées pour un Covid-19. Parmi ces malades, 391 sont en réanimation. Il est à noter que 3.732 patients sont sortis guéris de l’hôpital et sont rentrés chez eux.

Dans les Hauts-de-France, le nombre d'hospitalisations et de patients admis en réanimation est en recul © Radio France - Eric Turpin

Respecter les gestes barrières

Pour se protéger et protéger les autres, il faut respecter les consignes de confinement et continuer à pratiquer les gestes barrières, rappelle l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France :