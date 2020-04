INFOGRAPHIE - Coronavirus : l'évolution de l'épidémie après un mois de confinement dans les Hauts-de-France

Après un mois de confinement, où en est l'épidémie de coronavirus dans les Hauts-de-France ? Selon les derniers chiffres communiqués ce lundi soir par le ministère de la santé, elle a fait 873 morts dans notre région. Plus de 2.500 personnes sont actuellement hospitalisées dont 543 en réanimation.

Après un mois de confinement, on observe une stabilisation du nombre de personnes en réanimation dans les Hauts-de-France

Cela fait un mois que le confinement est entré en vigueur en France. Et il va encore durer. Le Président de la République devrait annoncer ce lundi soir son allongement d'un mois. Il faut dire que l'épidémie de coronavirus n'est pas derrière nous. Elle continue de sévir en France, et en particulier dans les Hauts-de-France où on recense 7.851 cas confirmés, selon l'Agence régionale de santé.

873 décès en un mois

Depuis le début de l'épidémie, le Covid-19 a fait 873 morts dans les hôpitaux de la région, soit 33 de plus en vingt-quatre heures. C'est le département du Nord qui est le plus touché (250 décès), suivi du département de l'Oise (214 morts), de la Somme (122) et du Pas-de-Calais (103).

L'épidémie de coronavirus a fait 33 morts de plus en vingt-quatre heures dans les Hauts-de-France, annonce ce lundi 13 avril 2020 l'agence régionale de santé © Radio France - Eric Turpin

Ce sont les personnes âgées de plus de 80 ans qui paient le plus lourd tribut. Elles représentent plus de la moitié des décès à l’hôpital dans les Hauts-de-France

Stabilisation du nombre de patients en réanimation

Depuis une petite semaine, on observe une stabilisation du nombre de patients pris en charge en réanimation et en soins intensifs dans les Hauts-de-France, alors que le nombre de personnes hospitalisées progresse toujours. C'est ce que les épidémiologistes appellent un effet plateau. Le nombre de patients n'augmente plus mais il reste encore très élevé.

Cette effet plateau est la conséquence directe du confinement qui permet de limiter la propagation du virus et d'éviter une trop grande saturation des services de réanimation. Mais cela reste fragile d'où la décision de prolonger le confinement.

Dans les Hauts-de-France, 2.525 personnes sont actuellement hospitalisées pour un Covid-19. Parmi ces malades, 543 sont en réanimation. Il est à noter que 2.102 patients sont sortis guéris de l’hôpital et sont rentrés chez eux.

Dans les Hauts-de-France, 2 525 personnes sont actuellement hospitalisées dont 543 en réanimation © Radio France - Eric Turpin

Respecter les gestes barrières

Pour se protéger et protéger les autres, il faut respecter les consignes de confinement et continuer à pratiquer les gestes barrières, rappelle l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France :