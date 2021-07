Coronavirus : le Centre Hospitalier d'Alès réactive sa cellule de crise

Selon le centre hospitalier d'Alès-Cévennes, l'épidémie de coronavirus progresse très vite dans le bassin alésien à cause du variant Delta extrêmement contagieux. Depuis une semaine, les taux d'incidence et de positivité se sont emballés. Et le nombre élevé de contaminations commence à avoir des conséquences sur les hospitalisations. Ce jeudi, il compte neuf patients Covid dont deux en service de réanimation alors qu'il en comptait un seul, il y a une semaine. 100% des patients hospitalisés ne sont pas vaccinés. L'hôpital d'Alès a donc décidé de réactiver sa cellule de crise avec un double défi : maintenir l'ensemble des prises en charge habituelles, en hausse avec la présence des touristes, tout en en accueillant les patients Covid.

Le passe sanitaire mis en place progressivement

A partir du lundi 2 août, le centre hospitalier d'Alès a donc décidé de sécuriser davantage les accès à l'hôpital pour les patients, les visiteurs et les accompagnants (sauf urgences ou situations médicales particulières). Les agents d'accueil à l'entrée du bâtiment principal commenceront à vérifier les passes sanitaires pour roder le dispositif et informer toutes les personnes entrant à l'hôpital sur les nouvelles dispositions législatives. Pendant une semaine, ce passe sanitaire ne sera pas obligatoire. A compter du lundi 9 août en revanche, toute personne souhaitant pénétrer dans l’hôpital devra présenter à l’accueil ce passe sanitaire. Il peut prendre trois formes :

un schéma de vaccination complet

un test RT-PCR ou antigénique, négatif de moins de 48H

Un certificat de rétablissement après avoir été infecté par le Covid 19 (test RT- PCR positif d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois)

Les mineurs sont dispensés de passe sanitaire jusqu'au 30 septembre. Il n'est pas exigé pour les urgences. Le masque reste obligatoire pour pénétrer dans l’hôpital et les mesures barrières restent en place. Les patients et visiteurs doivent se renseigner auprès des services, avant d’y pénétrer, car des restrictions ou précautions sectorielles peuvent y être imposées (limitation du nombre de visiteurs par chambre, horaires de visite à respecter,…).

Obligation vaccinale des personnels hospitaliers à partir du 15 septembre

Les personnels hospitaliers sont aussi concernés par le passe sanitaire à compter du 30 août et à partir du 15 septembre par l'obligation vaccinale. L'hôpital invite toute la population à se faire vacciner pour préserver leur santé, celle de leur proche mais aussi pour préserver les soignants, les effectifs étant réduits en cette période de congés estivaux.