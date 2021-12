Pour faire face à la 5e vague l’hôpital d'Alès s’apprête à déprogrammer les opérations non urgentes et limiter le nombre de consultations. Avec un taux d'incidence de 923 pour 100.000 habitants, Alès et son agglomération dépassent très largement celui du Gard qui s'établit ce mardi à 693/100.000.

Coronavirus : l’hôpital d'Alès s’apprête à déprogrammer les opérations non urgentes

Attention forte tension sur le système hospitalier gardois. Le cas à Alès qui a déclenché son plan blanc le 6 Décembre dernier. Depuis, 42 hospitalisations dont 7 en réanimation enregistrées ce mardi. La semaine dernière, on y a enregistré le décès de 7 patients, tous n’étaient pas vaccinés. Et cette 5e vague ne faiblit pas, le taux d’incidence du Gard s'établissait (ce mardi) à 693/100.000 Habitants, 923 à Alès et son agglomération. L’hôpital public est en capacité de faire face, mais sa direction appelle la population alésienne à faire preuve de "responsabilité" afin de permettre au personnel qui ont beaucoup donné de pouvoir souffler avec les fêtes de fin d'année.

Nous allons le faire raisonnablement

Face à cette tension la direction du CHAC (Centre hospitalier Alès-en-Cévennes) a décidé d’interdire les visites sauf cas particuliers - situation de fin de vie, conjoints en maternité), dérogations soumises à autorisation médicale préalable. Autre mesure d'ici à la fin de la semaine, la déprogrammation des opérations non-urgentes. Par ailleurs, un service post-covid supplémentaire sera ouvert et la capacité d'accueil du service réanimation passera à 12 lits.

Roman Cencic, directeur de l’hôpital d'Alès (Gard). Copier

Raisonnable également pour les fêtes de fin d'année

Même si on a beaucoup appris, notamment en matière de traitement des malades, des précédentes vagues, l’hôpital d'Alès (avec des personnels épuisés) s’inquiète d'une aggravation de la situation sanitaire. Il en appelle à la responsabilité de tous. Vaccination et respect des gestes barrières qui passent aussi par des relations sociales et familiales réduites.