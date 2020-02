Coronavirus : l'hôpital d'Auxerre mobilisé

Le centre hospitalier d'Auxerre et celui de Sens au même titre que huit autres hôpitaux de Bourgogne-Franche-Comté sont mobilisés pour faire face à une éventuelle épidémie de Covid-19 dans la région (jusqu'ici épargnée). A Auxerre, la mobilisation se centralise pour l'instant sur le centre d'appel du SAMU précise le CHA dans un communiqué.

L'hôpital d'Auxerre a avant tout un rôle de régulation, dans un premier temps, tout se passe par téléphone via le SAMU de l'Yonne. Les médecins reçoivent les appels au 15 comme pour les urgences habituelles et déterminent via un protocole s'il y a un risque de Coronavirus. Pour l'instant, le SAMU 89 ne reçoit qu'une dizaine d'appels liés au coronavirus par jour, et aucun cas n'a été détecté.

Pas de malades du Coronavirus à Auxerre

Si les médecins régulateurs jugent un cas sérieux, le centre Hospitalier d'Auxerre se chargera d'amener le patient au CHU de Dijon qui est notre centre de référence, voire à celui de Besançon l'autre référent de la région.

Mais les deux établissements ne disposent à l'heure que de 13 lits. En cas d'épidémie, si ces lits viennent à être remplis, des patients atteints du Covid-19 pourraient être accuillis à Auxerre, les structures sont prêtes et les médecins ont été formés. L'hôpital d'Auxerre avait d'ailleurs pris les devant dès début février en commandant de nouveaux masques, des blouses ou encore des gants.

Ne pas foncer aux Urgences

Les autorités vous rappellent que si vous pensez être atteint du Coronavirus, il ne faut pas vous rendre directement aux Urgences ou chez votre médecin mais d'abord appeler le 15 qui saura vous orienter.