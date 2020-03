Coronavirus : l'hôpital d'Auxerre vous remercie de votre soutien

Depuis quelques jours, le CH d’Auxerre reçoit de la part de part de particuliers, d’associations et d’entreprises des messages de soutien et des propositions d’aide en faveur de la communauté hospitalière (paniers repas, services à domicile, bénévolat, dons monétaires et en nature, etc).

Un élan de générosité

"Au quotidien, le devenir de nos patients est notre seule mission, notre préoccupation de chaque instant" explique le directeur de l'hôpital, Pascal Gouin. " Durant cette période exceptionnelle, l’élan de générosité que vous nous manifestez est un réconfort qui nous motive et nous honore." Pascal Gouin adresse ses remerciements à l’ensemble des donateurs qui se mobilisent pour venir apporter leur contribution indispensable à l’effort de solidarité qui affecte notre pays, notre département, notre agglomération. "Nous nous organisons pour répondre au plus vite à chaque proposition et chaque initiative est étudiée " poursuit le directeur dans un communiqué. Pascal Goin de conclure : "Merci à tous de cette solidarité indispensable pour nous aider à poursuivre la seule mission qui nous préoccupe, vous soigner, vous sauver."

Une organisation

Pour faciliter les contacts merci de déposer vos contributions aux coordonnées suivantes : communication@ch-auxerre.fr ou par téléphone : 03 86 48 44 73.