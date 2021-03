Coronavirus : l'hôpital d'Elbeuf-Louviers/Val-de-Reuil pourrait déprogrammer des opérations non urgentes

Alors que l'épidémie de coronavirus continue de progresser en Normandie, la situation devient chaque jour un peu plus délicate à l'hôpital d'Elbeuf-Louviers/Val-de-Reuil (Eure). "Nos quatorze lits de réanimation aujourd'hui sont occupés, ce qui nous conduit effectivement à effectuer des transferts vers la réanimation du CHU de Rouen", confirme Jean-David Pillot, le secrétaire général du Centre hospitalier intercommunal (CHI). Ces transferts concernent les cas les plus sévères, à raison de trois à quatre patients par semaine.

Le plan blanc déclenché

Cette coopération inter-hôpitaux est aujourd'hui facilitée par l'expérience issue des deux premières vagues de l'épidémie. Mais cela ne règle pas tout : "Nous avons déclenché le plan blanc, explique Jean-David Pillot. C'est à dire que nous sommes en situation de mobiliser des moyens inhabituels... Pour l'instant, notre bloc opératoire fonctionne à plein régime. Mais effectivement, dans les jours à venir, nous verrons si nous décalons dans le temps certaines opérations moins urgentes à faire."

Pour faire face à la crise, le CHI a recruté une trentaine d'infirmières, et 850 soignants sur 2 000 ce sont déjà faits vacciner. "Nous avons une campagne vaccinale du personnel très active, poursuit Jean-David Pillot, invité ce vendredi de France Bleu Normandie. On pourrait espérer plus dans les jours qui viennent, mais c'est déjà un bon score, et je rappelle que le vaccin aujourd'hui, quelle que soit la marque, ne l'oublions pas, est la meilleure barrière pour se protéger soi même et protéger les autres."