Coronavirus : l'hôpital d'Évreux-Vernon crée une cagnotte pour aider le personnel

"Nous comptons sur votre générosité ! Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien et de vos partages pour cette collecte solidaire ", ainsi commence l'appel lancé par l'association Acces de l'hôpital, présidée par Imène Touir, la chargée de communication du CHI Eure-Seine. L'argent récolté grâce à cette cagnotte officielle et sécurisée servira à acheter des fournitures de confort pour le personnel alors que sept personnes atteintes du coronavirus sont hospitalisées dans l'Eure. L'association espère récolter 5.000 euros. Les dons sont possibles à partir d'un euro.

Des dons en nature

Des pizzas ou des repas livrés par des restaurants, des masques offerts par Saint-Louis Nassandres ou la Fédération du bâtiment et des travaux publics, plusieurs entreprises ont déjà fait des dons à l'hôpital pour le personnel soignant particulièrement exposé face à l'épidémie de Covid-19. L'hôpital a aussi besoin de lunettes de protection, car son fournisseur est dans l'impossibilité de les livrer, il les fait fabriquer en Chine. Pour ces dons, il ne faut pas se déplacer à l'hôpital mais prendre contact avec la présidente de l'association Acces par mail imane.touir@ch-eureseine.fr.