Coronavirus : l'hôpital d'Orléans recrute des soignants pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie

Le CHR d'Orléans recrute des infirmiers pour ses services de réanimation et les postes sont à pourvoir "dès que possible". En pleine deuxième vague de l'épidémie, l'hôpital commence déjà à être en tension. Vingt personnes, positives à la Covid-19, sont actuellement prises en charge en réanimation.

Le centre hospitalier d'Orléans a besoin de renfort ! L'établissement de santé a communiqué sur les réseaux sociaux ce lundi et recherche des infirmiers pour consolider ses équipes dans les services de réanimation.

Alors que de nouvelles restrictions entrent en vigueur ce lundi dans la métropole d'Orléans pour freiner l'épidémie, l'hôpital régional commence déjà à être surchargé. Une vingtaine de personnes est actuellement prise en charge en réanimation. Le CHRO recherche donc activement du personnel pour faire face à la crise sanitaire.

Dans le département du Loiret, "la situation sanitaire est critique, tous les indicateurs sont au rouge" a indiqué le préfet Pierre Pouëssel, invité ce lundi matin de France Bleu Orléans. Dans la métropole orléanaise, le taux d'incidence atteint près de 220 cas positifs à la Covid-19, pour 100.000 habitants.

Les postes d'infirmiers au CHRO sont à temps plein et à pourvoir "dès que possible". Pour les personnes intéressées, il faut envoyer sa candidature par mail, à direction.soins@chr-orleans.fr. Pour plus de renseignements, un numéro : le 02.38.74.46.40.