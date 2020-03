Coronavirus : l'hôpital de Bayonne déclenche le Plan Blanc pour accueillir 6 malades du Grand Est

Ce sont 6 patients, évacués d'une des régions les plus touchées par l'épidémie du Covid 19, le Grand Est, qui devraient arriver dimanche en train médicalisé en gare de Bayonne. Ils seront au total, 48 malades, répartis dans différents hôpitaux de la Nouvelle Aquitaine.

Le Centre Hospitalier de la Côte Basque s'y préparait depuis plusieurs jours. Il venait de lancer un appel aux dons pour renforcer ses stocks en attendant le pic annoncé de l'épidémie de Coronavirus. La nouvelle est tombée ce vendredi en fin d'après-midi. L'ARS, l'Agence Régionale de Santé a prévenu le directeur, Michel Glanes, qu'il devait préparer son établissement à accueillir, ce dimanche, 6 malades atteints du Covid19 en provenance du Grand Est , une des régions les plus touchées de France par l'épidémie.

Evacuation en train médicalisé

Il s'agit selon l'ARS, de "la plus grande évacuation" depuis le début de l'épidémie. 48 malades seront répartis dans différents hôpitaux de la région Nouvelle Aquitaine. Deux trains médicalisés devraient partir de Nancy et Mulhouse. L'un d'eux arrivera jusqu'à Bayonne. Une équipe d'urgentistes et de réanimateurs du Centre Hospitalier de la Côte Basque partira dés ce samedi à Bordeaux pour préparer l'accueil des patients. Le lendemain, dimanche, ils monteront dans le TGV médicalisé afin d'assurer les soins des patients durant le voyage. Une fois arrivés en gare de Bayonne, ils seront transférés en ambulance vers l'hôpital.

Niveau 1 du Plan Blanc

Pour accueillir les 6 malades du Grand Est en pleine crise sanitaire, selon la procédure, le Centre Hospitalier de la Côte Basque a activé le niveau 1 du Plan Blanc. En quoi consiste-t-il ? Détails donnés dans un communiqué du CHCB: " le Plan Blanc est un dispositif permettant au système de santé de répondre aux situations sanitaires exceptionnelles. Le présent plan blanc est déclenché à compter de ce vendredi 27 mars. Ce plan permet au CHCB de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature pour faire façe à la crise sanitaire COVID-19, tout en continuant d’assurer l’activité quotidienne prévue".

Ce qui se traduit concrètement par une augmentation du nombre de ses lits de réanimation passant de 15 à 20 et pouvant atteindre jusqu'à 39 lits. 6 lits de réanimation seront également à disposition à la Clinique Belharra à Saint-Pierre d'Irube.