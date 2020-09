Coronavirus : l'hôpital de Bourgoin-Jallieu réactive sa cellule de crise ce jeudi

Alors que le ministre de la santé évoque une situation préoccupante quant à la circulation du coronavirus, le GHND, le groupement hospitalier nord-dauphiné a réactivé ce jeudi sa cellule de crise. Le GHND regroupe 4 hôpitaux : à Bourgoin-Jallieu, La Tour-du-Pin, Morestel et Pont-de-Beauvoisin.

Selon le communiqué du GHND, au 17 septembre, 11 malades de la Covid-19 étaient hospitalisés, tous à Bourgoin-Jallieu. L'un de ces patients est pris en charge en réanimation. Depuis le 24 août, un décès a été enregistré à l’hôpital berjallien et un autre à celui de Pont-de-Beauvoisin. Par ailleurs, depuis le 24 août toujours, 20 retours à domicile ont été enregistrés.

Mise en garde contre le non-respect des gestes-barrières dans les hôpitaux

Le GHND évoque également la multiplication d'incivilités liées au non-respect des gestes-barrières ces dernières semaines. Par conséquent, la direction dit se réserver le droit d'exclure les visiteurs qui auraient un comportement à risque, d'interdire les visites ou encore de faire appel aux forces de l'ordre. "Un affichage de ce règlement va être apposé dans chaque service d’hospitalisation et Ehpad pour rappeler les consignes et les risques encourus en cas de non-respect de celles-ci", précise le communiqué.

Par ailleurs, le GHND, gère plusieurs maisons de retraite, et les visiteurs devront sonner à l'accueil avant d'accéder aux locaux et ils devront s'inscrire dans un registre. Les repas avec les accompagnants et les sorties dans les familles sont de nouveau limités.