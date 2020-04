Coronavirus : l'hôpital de Cherbourg se dote d'un deuxième automate pour réaliser des tests

D'ici un mois, l'hôpital Pasteur de Cherbourg va se doter d'un deuxième automate afin de tester les patients au coronavirus. Un achat en partie financé par un don de 10.000 euros de l'association Coeur et Cancer.

Avec ces deux machines, l'hôpital pourra effectuer une trentaine de dépistages par jour. Mais avant cela, il doit recevoir des kits d'analyses, des réactifs spécifiques à cette maladie.

"Cette technique attendait une validation du marquage CE, une obligation qui a été suspendue très récemment, ce qui a permis d'accélérer son arrivée sur les automates", explique la directrice Séverine Karrer.

Des prélèvements envoyés à Caen

Les prélèvements réalisés à Pasteur étaient jusqu'à présent analysés à Caen, avec un délai de 24h pour obtenir les résultats. Avec ces machines, ce délai sera réduit à quelques heures.

"Dés que vous avez le résultat, ça permet de prendre des mesures de précaution le plus rapidement possible et de faire un travail d'épidémiologie important dans la prévention des cluster", poursuit-elle. " C'est un important levier d'action, qui nous permet de gagner du temps et éviter la contagion."

Reste à savoir quand l'hôpital recevra ces kits. "On n'est pas les seuls à les attendre, ça peut être une question de jours, voir de semaines."