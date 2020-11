Coronavirus : l'hôpital de Haguenau lance un appel à renforts

Les hospitalisations pour Covid-19 continuent d'augmenter dans le Bas-Rhin, comme dans tout le Grand Est. Ce mardi 4 novembre, l'ARS dénombre 493 personnes hospitalisées en Alsace, soit 17 personnes de plus par rapport à hier. Alors dans les hôpitaux de la région, la situation commence à être tendue et les équipes soignantes manquent de bras.

Alors le centre hospitalier de Haguenau a publié un message sur sa page facebook pour recruter des volontaires : médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, etc...

Un peu plus tôt dans la journée, un message similaire appelait les médecins à venir candidater à l'hôpital de Haguenau. Les volontaires peuvent envoyer leur CV et leurs disponibilités (semaines et week-end) par mail à : renfort.hopital@ch-haguenau.fr