Coronavirus : l'hôpital de Laval allège ses règles pour les visiteurs

À compter de ce vendredi, il est un peu plus facile de rendre visite à un proche soigné au centre hospitalier de Laval. L'épidémie de la Covid-19 recule en Mayenne. La direction a donc décidé d'alléger les contraintes de visite. En médecine, chirurgie et Soin de Suite et Réadaptation, les visites sont autorisées de 13h à 19h, pour deux visiteurs à la fois et par patient pendant une heure. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous.

Masque encore obligatoire

Dans le pôle femme et de l'enfant, les visites sont autorisées pour le conjoint, la fratrie et un proche, pendant une heure sans prise de rendez-vous. Le centre hospitalier de Laval rappelle que le port du masque chirurgical reste obligatoire pour les visiteurs, y compris dans les couloirs et qu'il faut respecter au maximum une distanciation physique d'au moins un mètre entre les personnes.

D'après le dernier bulletin de l'Agence Régionale de Santé, publié mardi, le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants est passé sous la barre des 200. 17 patients étaient hospitalisés dans les hôpitaux du département dont deux en réanimation.