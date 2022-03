Coronavirus : l'hôpital de Laval lève son plan blanc à partir du lundi 14 mars 2022

C'est une bonne nouvelle au centre hospitalier de Laval. La cellule de crise, en accord avec l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, a décidé de la levée du plan blanc à partir de ce lundi. Cette décision a été communiquée au personnel de l'établissement dans un document interne.

Par conséquent : les activités programmées pourront reprendre sous réserves des capacités d'hospitalisation toujours réduites "du fait des tensions dans les recrutements paramédicaux et médicaux" précise l'hôpital dans sa note de service. Pour les usagers, les visites sont à nouveaux autorisées à raison de deux personnes maximum par patient pour chaque visite, et sous réserve des gestes barrières.

La Maison des Usagers reprend son fonctionnement normal et l'entrée du Bâtiment Sud (par le niveau 02) est à nouveau accessible pour les piétons et les ambulanciers. Pour les professionnels de santé, les séances de l'espace détente peuvent reprendre. Les visiteurs médicaux sont autorisés et les "manifestations de sympathie" sont autorisées dans la salle de l'amicale, là encore sous réserve des gestes barrières.

Maintien des mesures barrières.

Au centre hospitalier de Laval, plusieurs mesures sanitaires restent malgré tout en vigueur, et il ne s'agit pas de baisser la garde. Le port du masque chirurgical pour tous (patients, professionnels, visiteurs) est obligatoire. L'aération des espaces clos, le lavage des mains et le respect des distances est recommandé. Le dépistage pour les patients hospitalisés et les professionnels revenant de congés sont aussi de rigueur.

En France, si l'épidémie de coronavirus connaît un net recul depuis plusieurs semaines, un léger rebond est notable ces derniers jours. Le nombre de nouveaux cas positifs s'élevait jeudi soir à 74.818, selon Santé publique France, contre 60.000 il y a une semaine.