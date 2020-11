Coronavirus : l'hôpital de Libourne déprogramme massivement pour faire face à l'urgence

L'hôpital de Libourne est contraint de fermer deux blocs opératoires à compter de ce lundi, entraînant la déprogrammation d'une trentaine d'opérations par jour. Un choix "compliqué" mais qui permettra de libérer du personnel et des lits face à l'afflux de patients Covid.

C'est la hantise de tous les hôpitaux face à cette deuxième vague de Covid : être obligés de déprogrammer massivement des opérations de chirurgie, afin de pouvoir libérer des personnels et des lits. C'est désormais une réalité depuis ce lundi matin au Centre Hospitalier de Libourne. Son directeur Christian Soubie a dû prendre la difficile décision en cellule de crise en fin de semaine dernière, de fermer dès ce matin, deux blocs opératoires.

Une trentaine d'opérations déprogrammées par jour

La conséquence immédiate et inévitable de cette fermeture, c'est donc la déprogrammation d'une trentaine d'opérations par jour jusqu'à nouvel ordre. La situation sera réévaluée chaque semaine, selon le nombre de patients admis à l'hôpital ainsi qu'en réanimation. À l'heure actuelle, 31 patients Covid sont soignés au CH de Libourne et sept sont en réanimation (sur une capacité de 12 lits au total).

"C'est une décision qui a été très difficile à prendre mais nous n'avons plus le choix face aux chiffres d'admissions qui nous sont annoncés pour les 15 jours à venir" explique le directeur du Centre Hospitalier. Les déprogrammations se feront au cas par cas. Les médecins de l'établissement évalueront ensemble les interventions qui peuvent être déprogrammées, et celles qui ne le peuvent pas en fonction des pathologies des patients. Ces derniers seront directement contactés par l'hôpital.

Les visites uniquement autorisées sur avis médical

Par ailleurs, afin de protéger les malades et les soignants de l'établissement, les visites sont dorénavant soumises à l'avis de l'équipe médicale de l'hôpital. "Les familles ne doivent plus venir spontanément à l'hôpital, mais doivent désormais contacter le service concerné. Ce dernier évaluera l'opportunité de la visite en fonction de plusieurs critères, comme par exemple l'état du patient et la durée de son hospitalisation", précise Christian Soubie.