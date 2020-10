Coronavirus : l'hôpital de Mouthe lance un appel au renfort pour trouver des soignants et des bénévoles

Alors que la deuxième vague de coronavirus frappe la France de plein fouet, l'hôpital de Mouthe (Doubs) lance un appel au renfort. Il recherche à la fois des soignants, pour aider le personnel en place, et des bénévoles pour épauler l'équipe de l'EHPAD. Cet appel est lancé par la direction du Centre hospitalier Haute-Comté, basée à Pontarlier, qui gère l'hôpital local de Mouthe.

Le site de Mouthe compte plusieurs cas de coronavirus, parmi le personnel et les résidents. Ces absences s'ajoutent à d'autres arrêts maladies et à des départs non remplacés, ce qui accentue la charge de travail des équipes.

Un besoin de soignants à l'hôpital

L'hôpital recherche des personnels soignants qualifiés, notamment des aides-soignantes, pour quelques heures ou quelques jours par semaine. Des agents retraitées sont revenues travailler dans leur ancien service ces derniers jours et des infirmiers du site de Pontarlier sont également mobilisés à Mouthe mais ça ne suffira pas pour affronter la seconde vague. Le site de Mouthe compte 13 lits de médecine de convalescence.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez appeler le 03 81 38 58 48 ou par mail à : recrutement@chi-hc.fr

A la recherche de bénévoles à l'EHPAD

Par ailleurs, la direction recherche aussi des bénévoles. Elle a fait appel aux associations et se tourne également vers la population, pour l'EHPAD. Elle recherche des bonnes volontés pour des aides aux repas, des soins de nursing. Ces bénévoles pourraient aussi aider les résidents à maintenir le lien avec leurs familles, grâce à des appels en visio, comme cela a déjà été organisé pendant la première vague. Pour faire partie de cette équipe bénévole, il faut avoir une expérience dans les soins, respecter les gestes barrière, connaître les consignes pour le port des équipements individuels de protection et les protocoles d'isolement. Cet établissement compte 57 places en EHPAD.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le 03 81 69 22 81 ou envoyer un par mail à : volontaire@chi-hc.fr