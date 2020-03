Coronavirus : l'hôpital de Niort déclenche le plan blanc

L'épidémie decoronavirus continue de gagner du terrain. A Niort, l'hôpital déclenche son plan blanc ce lundi.

Rappel de personnel en urgence si nécessaire

Le plan blanc permet notamment "la pleine mobilisation des moyens humains et matériels du centre hospitalier, le rappel de personnel en urgence si nécessaire au vu de l’évolution de la situation épidémique Covid-19", précise le CH de Niort dans un communiqué.

Il prévoit également la déprogrammation de toutes les activités chirurgicales ou médicales non urgentes. L'objectif est de "reporter toute activité qui présenterait plus de risques que de bénéfices pour les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées". Mais aussi d'étendre les capacités de l'hôpital "en lits de réanimation et notamment la création d’une unité spécifique pour les malades Covid-19 ne nécessitant pas de réanimation", poursuit l'hôpital.

Visites restreintes

L'hôpital de Niort précise que les visites aux patients hospitalisés sont limitées à un référent familial (le conjoint ou un enfant majeur) ou à la personne de confiance. Interdiction des visites pour les mineurs et toutes les personnes qui présentent des symptômes d’infection respiratoire.

Les visites sont interdites en Ehpad, en unité de soins de longue durée, en psycho-gériatrie ainsi que dans le service des soins de suite et de réadaptation.

Pour les consultations, il est demandé aux personnes dont un rendez-vous est programmé dans les jours qui viennent et qui présenteraient des symptômes (fièvre, toux, infection respiratoire), de ne pas venir et de décaler leur rendez-vous en informant le service.