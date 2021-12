Coronavirus : l'hôpital de Niort suspend les visites dans certains services

En raison de l'épidémie de covid-19, l'hôpital de Niort annonce modifier les règles des visites. Elles sont suspendues dans certains services et soumises à des conditions plus restreintes dans d'autres.

De nouvelles règles sont mises en place pour les visites à l'hôpital de Niort en raison "du niveau élevé de circulation du coronavirus et afin de protéger les patients, visiteurs et professionnels de l'établissement", indique ce mardi 21 décembre l'hôpital dans un communiqué.

Les visites sont suspendues depuis lundi 20 décembre et jusqu'à nouvel ordre dans les services de courts séjours c'est-à-dire médecine, chirurgie, obstétrique, et celui des soins de suite et réadaptation polyvalent et gériatrique.

Dans d'autres services, il y a des adaptations. En psychiatrie, les visites sont limitées à une par jour et sur rendez-vous. Les visites sont maintenues pour les longs séjours à l'ehpad du Cèdre bleu et l'unité de soins de longue durée avec un strict respect des mesures barrières (pass sanitaire obligatoire, port du masque, distanciation...).

A la maternité, l'autre parent peut être présent en salle d'accouchement avec durant le séjour l'autorisation d'un aller-retour par jour à condition de ne présenter aucun signe de maladie et de porter le masque. En pédiatrie, un seul parent accompagnant est autorisé.