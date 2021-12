Coronavirus : l'hôpital de Périgueux déprogramme des examens et des opérations

L'hôpital de Périgueux a activé le plan blanc de niveau 2 pour faire face à la 5e vague de covid. A partir de la semaine prochaine, les activités non urgentes sont déprogrammées pour libérer des lits et du personnel.

La situation est de plus en plus tendue à l'hôpital de Périgueux face à la 5e vague de covid. L'hôpital a activé le plan blanc de niveau 2. A partir du lundi 13 décembre, les activités non urgentes sont déprogrammées pour libérer des lits et du personnel. Les soins de cancérologie ne sont pas concernés par ces déprogrammations. La décision a été prise ce jeudi soir en cellule de crise territoriale. "Nous ne différons que ce qui est possible sans préjudice pour le patient", précise Stéphanie Jonas, directrice adjointe de l'hôpital, invitée de France Bleu Périgord ce vendredi matin.

Les secrétaires médicales appellent les patients déprogrammés

L'idée est aussi de libérer du personnel pour faire face à l'afflux de malades. Actuellement, 26 personnes sont hospitalisées à Périgueux dont 8 en réanimation. Le chiffre a doublé en une semaine. Une unité covid va être ouverte et trois lits de réanimation vont être déployés.

Si vous avez une opération ou un examen à l'hôpital, ce sont les secrétaires médicales qui vous contacteront pour vous prévenir. Il ne faut pas appeler le secrétariat pour éviter de surcharger l'hôpital. "Ces opérations seront reprogrammées à des dates ultérieures, dès que ce sera possible", assure la directrice adjointe.