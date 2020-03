Coronavirus - L’hôpital de Perpignan n'est "pas saturé" pour l'instant

Selon le Docteur Hugues Aumaitre, le chef du service des maladies infectieuses, le centre hospitalier de Perpignan a toujours "un coup d'avance" sur la propagation de l'épidémie : "Nous nous attendons à un nombre de cas importants en début de semaine prochaine. L’hôpital peut toujours faire face. D'ici demain soir, nous aurons à disposition une centaine de lits supplémentaires".

Ce mercredi soir, 98 malades sont pris en charge par l'établissement, dont 30 en réanimation. "Nous disposons désormais d'une centaine de lits de réanimation, ce qui est considérable pour un établissement de notre taille".

Parce qu'il faut toujours se préparer au pire des scénarios, le docteur Hugues Aumaitre précise : "s'il se trouvait que l’hôpital arrive à saturation, nous réfléchissons déjà à la possibilité d'ouvrir une autre structure à destination des patients malades. Mais nous espérons ne pas en arriver à cette situation".

L’Hôpital de Perpignan recherche des infirmiers

Face à la progression de l'épidémie, le centre hospitalier de Perpignan lance un appel pour "recruter, le plus rapidement possible, des infirmier(e)s diplômé(e)s d’état (IDE). Si vous êtes intéressé(e)s ou pour de plus amples informations, merci d’adresser un mail à renfort.ide@ch-perpignan.fr ou envoyer un courrier à Centre Hospitalier Saint JEAN Direction des Ressources Humaines 20 Avenue du Languedoc 66000 Perpignan".