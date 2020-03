Coronavirus : l'hôpital de Saint-Lô a transféré trois patients vers les hôpitaux de Cherbourg et de Caen

Ce week-end, "ça a été un peu chaud", confie-t-on à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô. Plusieurs malades du Covid-19 ont été pris en charge par le service de réanimation de l'hôpital Mémorial de Saint-Lô, qui s'est retrouvé avec 11 lits occupés sur les 16 prévus (12 dans le service + 4 en salle de réveil du bloc opératoire).

On a eu un plus d'entrées sur le week-end et on a transféré quelques patients dans les réanimations de Cherbourg et du CHU de Caen de manière à ne pas surcharger et remplir complètement les lits qu'on a à notre disposition sur Saint-Lô, car ces hôpitaux-là avaient la possibilité de les accueillir, explique le Dr Michel Ramakers, chef du service de réanimation de l'hôpital Mémorial.