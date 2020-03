Coronavirus : l'hôpital de Sarlat appelle les soignants volontaires à se manifester

"C'est une mesure d'anticipation pour réagir très vite en prévision de l'éventualité de l'aggravation de la crise qui semble probable." La directrice du centre hospitalier de Sarlat, Anne Rousselot-Soulières, est formelle. Il faut anticiper les besoins en personnel pour gérer le pic de l'épidémie de coronavirus dans les meilleures conditions.

Anne Rousselot-Soulières, directrice du CH de Sarlat Copier

Le centre hospitalier de Sarlat a donc lancé un appel à volontariat ce jeudi 26 mars à tous les soignants, non employés à l'hôpital, qui souhaiteraient être appelés en renfort "de manière à ce que si à un moment ce besoin est avéré parce qu'il y a un afflux de patients ou parce que l'hôpital de Périgueux est débordé et doit nous renvoyer des patients, on n'a plus qu'à piocher dans ce vivier en fonction de nos besoins." assure la directrice.

Médecin, infirmier, aide-soignant etc. Tout le monde peut postuler via la page facebook de l'hôpital de Sarlat en précisant dans quels services il pourra être utile.

A ce jour, le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat n'a détecté aucun cas de coronavirus. Aucun patient contaminé par le virus n'est hospitalisé dans l'établissement.