Coronavirus : l'hôpital de Toulon au bord de la saturation

Les derniers chiffres de l'épidémie de coronavirus restent inquiétants dans le Var. L'hôpital Sainte Musse à Toulon ne cesse de recevoir chaque jour des patients d'autres établissements du département.

En réanimation, le nombre de malades covid a dépassé ce mardi soir 120 % des capacités habituelles. "On est au bord de la saturation, reconnait Dominique Andréotti, chef du service pneumologie. Mais on pousse les murs. On se dit qu'il faut tenir le coup face à ces patients qui ont besoin de nous".

Des soignants inquiets et épuisés

En réanimation à Toulon, il y a 20 patients atteints par le virus et dans un état grave. 70 % d'entre eux ont été contaminés par les variants anglais ou sud-africains. Ces mutations ne rassurent pas le personnel soignant.

"On est forcément inquiets, explique Linda Pillon, déléguée CGT et infirmière aux urgences. Comme on a reçu un peu de renfort, on tient. Mais ça fait un an que ça dure et on en a tous raz le bol".

La plus grande crainte des soignants de l'hôpital Sainte Musse de Toulon est de devoir renoncer à accueillir un patient. Faute de place.

Dans le Var, le taux d'incidence atteint 328 cas pour 100 000 habitants.