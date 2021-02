Coronavirus : l'hôpital de Toulon-La Seyne recrute

Alors que l'épidémie de coronavirus ne cesse de progresser dans le Var, avec un taux d'incidence parmi les plus élevés de France, l'hôpital de Toulon-La Seyne a besoin de renforts et lance un appel.

Alors que le nombre de cas de Covid-19 augmente "progressivement" et que le taux d'incidence enregistré dans le Var est parmi les plus élevés de France (328 contre 212 en France), l'hôpital de Toulon-La Seyne lance une campagne de recrutement. Le centre hospitalier recherche en urgence pour ses différents sites (Toulon, La Seyne, La Garde et Hyères) au moins une trentaine d'infirmières et d'aides-soignantes. Vous pouvez envoyer votre candidature à l'adresse suivante : recrutement.crisesanitaire@ch-toulon.fr

Besoins d'agents supplémentaires dans les semaines à venir

"La crise dure depuis un an... et ce n'est pas fini" prévient Wilfried Guiol, directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Toulon-La Seyne. "L'hôpital lance cet appel, car nous devons faire face à l'évolution du contexte épidémique. Le nombre de cas augmente progressivement. Et nous aurons sûrement besoin d'agents supplémentaires dans les semaines à venir" complète le DRH. Les services de réanimation, pneumologie et gériatrie sont particulièrement sous tension.

Fatigue physique et psychique

En plus de l'évolution de l'épidémie, les agents ont également besoin de "souffler" complète Estelle Gauthiot, cadre de santé à l'hôpital Sainte-Musse, chargée du déploiement des effectifs depuis le début de la crise sanitaire : Nous affectons tous les jours des agents dans les services qui en ont besoin.

Nous construisons, déconstruisons et reconstruisons sans cesse les plannings. Nous avons donc besoin de renfort mais surtout de forces vives. Nos équipes sont mobilisées depuis un an. Au-delà de la fatigue physique, il y a aussi la fatigue psychique car ils ne voient pas le bout du tunnel. L'arrivée de forces vives extérieures les soulagerait."

Pour faire à la hausse de l'activité, l'hôpital a déjà rappelé des agents partis récemment à la retraite. Des infirmiers libéraux sont également venus en renfort. Des cliniques privées de l'aire toulonnaise mettent également leurs soignants à disposition de l'hôpital quand cela leur est possible.