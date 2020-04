Coronavirus : l'hôpital de Vienne cherche encore des masques, des blouses, des lunettes de protection

Comme d'autres établissements hospitaliers le font, l'hôpital Lucien-Hussel à Vienne fait savoir qu'à ce jour il dispose d'une filière Covid-19 aux urgences mais également de 87 lits (dont six en réanimation) pour les patients atteints du coronavirus "et qu'il dispose toujours d'une capacité d'accueil sur ces différents secteurs". Autrement dit, il reste des places.

Le centre hospitalier participe aussi au poste médical avancé mis en place par les médecins généralistes de Vienne et installé salle du Manège. Un service qui fonctionne depuis ce lundi 15 à heures. Un logiciel spécifique va être déployé pour permettre d’assurer la traçabilité de la continuité de la prise en charge entre l'hôpital et la médecine de ville.

30.000 euros de la CNR et de nombreux autres dons

Concernant les résidents de l'Ehpad, le confinement en chambre est la règle. Grâce à un don de la Fondation de Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, 10 tablettes numériques vont être achetées pour que les personnes âgées puissent échanger avec leurs proches. Le CH remercie les nombreux donateurs (plus de 90) qui lui ont permis d'avoir du matériel de protection et maintient ses appels aux dons concernant les équipements type blouses, masques, lunettes, etc. Merci pour ces dons-là, d’adresser vos propositions à sec.dalt@ch-vienne.fr

La Compagnie nationale du Rhône, pour sa part, a fait un don de 30 000 euros qui financera l’acquisition de 6 purificateurs d’air pour l’unité de soins critiques. Si vous souhaitez faire des dons, des propositions d'aide au CH Lucien-Hussel, envoyez votre message à cette adresse mail : communication@ch-vienne.fr.