Coronavirus : l'hôpital du Gier recrute en urgence des infirmiers et aide-soignants

C'est une demande d’effectifs "assez massive", reconnaît Martine Cibet, la directrice des ressources humaines et de la coordination des soins à l’hôpital du Gier. L'établissement hospitalier de la Loire, qui emploie environ 1200 agents, recrute en urgence 14 infirmiers et 30 aide-soignants pour ses deux hôpitaux et ses deux Ehpad, à Saint-Chamond et Rive-de-Gier.

Relayer les agents à bout de souffle

La campagne de recrutement est liée à la crise sanitaire du covid-19, à l’absentéisme qui touche l’hôpital du Gier "comme tous les autres établissements", et à une volonté de la direction de "permettre aux agents à bout de souffle de prendre du repos", précise Martine Cibet.

Les profils recherchés sont des infirmiers polyvalents : anesthésistes pour les deux services de réanimation, pour les blocs opératoires, pour les salles de réveil, en médecine, en chirurgie, aux urgences, en rééducation. "Mais si les infirmières ne correspondent pas dans leur parcours professionnel au service d’affectation, l’établissement leur donnera les moyens d’être accompagnées par une infirmière senior du service", précise la direction. Pour les aide-soignants, "on recherche plutôt un profil Ehpad", complète Martine Cibet.

Déjà une dizaine de postes pourvus en 48 heures

Depuis la diffusion de l’annonce lundi,six aide-soignantes ont pu être recrutées pour l’hôpital de Saint-Chamond et quatre pour les Ehpad, une infirmière a également été embauchée et une deuxième est en cours de recrutement.

Il est conseillé de prendre contact avec l'hôpital par téléphone au 04 77 31 19 55 ou par mail recrutement@hopitaldugier.fr, sachant qu’un cadre de santé a été affecté à 100% à cette mission de recrutement.