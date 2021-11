Coronavirus : l'hôpital du Mans à la limite d'une "potentielle bascule"

Le nombre de patients atteints de coronavirus à soigner atteint les limites des capacités actuelles de l'hôpital du Mans, à la fois en réanimation et en hospitalisation. Le CHM espère que les besoins vont se stabiliser sur un "plateau", sinon il faudra déprogrammer des interventions.

Face à la 5e vague de Covid-19, le centre hospitalier du Mans arrive à la limite de ses capacités d'accueil - à la fois en réanimation et en hospitalisation moins lourde. Ses 17 lits de réanimation sont occupés aux deux tiers par des malades du coronavirus. Ce lundi soir, ils étaient 11 pris en charge dans ce service. L'hôpital a très peu de marge car il doit aussi accueillir les autres patients ayant besoin de ce type de soins.

Le centre hospitalier du Mans comptait également ce lundi 29 malades du Covid-19 en hospitalisation simple. Pour arriver à ce niveau, il a déjà fallu transférer une dizaine de lits d'une unité de médecine vers une unité Covid, révèle ce mardi Diane Petter, directrice adjointe du CHM.

Au-delà de 11-12 patients en réanimation, on sera obligés de basculer dans une autre organisation.

Les autres hôpitaux sarthois participent à l'effort avec une poignée de patients Covid en hospitalisation simple ainsi qu'en soins de suite, pour ceux qui vont mieux mais peuvent encore être contagieux, ce qui nécessite des précautions.

Environ 70% des patients en réanimation non vaccinés

Il n'y a en revanche aucun levier pour réduire la pression sur la réanimation, assurée uniquement au CH du Mans. "Le niveau actuel est très élevé, on espère que c'est un plateau. Pour l'instant, ça tient parce que nous avons des sorties régulières, analyse Diane Peter. C'est clair que si on dépasse les 11-12 patients en réanimation de manière certaine, on sera obligés de basculer dans une autre organisation." Autrement dit, déprogrammer des interventions chirurgicales pour ouvrir des lits de réanimation supplémentaires, qui nécessitent beaucoup de personnel qualifié.

Une partie des opérations non urgentes prévues dans les prochaines semaines étaient initialement programmées au printemps mais elles avaient du être décalées pour consacrer les moyens aux soins liés à l'épidémie de coronavirus.

Environ 70% des patients en réanimation ne sont pas vaccinés, alors que 25% des Sarthois n'ont reçu aucune dose de vaccin contre le Covid.