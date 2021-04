Le centre hospitalier du Mans fait face à une troisième vague épidémique de coronavirus, avec des passages de patients à flux tendu depuis plusieurs jours. Mais la nouveauté de ce troisième pic, c'est le profil des malades : ils sont plus jeunes, avec une moyenne d'âge autour de 60 ans.

Coronavirus : l'hôpital du Mans face à une troisième vague de patients plus jeunes

La troisième vague épidémique de covid-19 s'intensifie au centre hospitalier du Mans. Depuis plusieurs jours, l'établissement fait face à une arrivée de patients à flux tendu, avec un service de réanimation plein presque tous les jours. Les soignants constatent une accélération vive de l'épidémie, comme lors de la première puis de la seconde vague, mais ils remarquent également que cette fois, les patients accueillis à l'hôpital sont plus jeunes.

Une moyenne d'âge de 60 ans

C'est l'un des effets de la vaccination contre le coronavirus. Environ 90% des résidents d'Ehpad en Sarthe ont reçu leurs deux injections de vaccin, et sont désormais épargnés par la maladie. Ils ont donc presque disparu des hôpitaux du territoire, mais laissent la place à des malades plus jeunes. La moyenne d'âge des patients admis dans les services du centre hospitalier du Mans est passé de plus de 70 ans durant les deux premiers pics épidémiques, à environ 60 ans à présent.

Le profil des malades du covid à l'hôpital correspond donc à présent à celui de patients plus jeunes, mais toujours à risque, notamment souffrant d'obésité. Les soignants alertent cependant toujours sur l'arrivée dans les services de patients en bonne santé, parfois seulement âgés d'une quarantaine d'années. À noter également un nombre un peu plus important de futures ou toutes jeunes mamans atteinte du covid, dont il faut gérer à la fois le traitement et l'accouchement.

Flux tendu

Le centre hospitalier du Mans doit gérer une pression accentuée par cette troisième vague Chaque jour, le nombre d'entrées et de sorties s'égalisent, créant des situations de tension sur les services, notamment en réanimation.

Ce vendredi, le centre hospitalier comptait 17 patients covid en réanimation. En comptant les autres malades, les 23 lits que compte le service sont presque tous occupés, avec une marge de seulement un ou deux lits disponibles chaque jour. Par ailleurs, hors réanimation, l'hôpital accueille en ce moment une soixantaine de malades du covid.

Réorganisation des services

Face à cette tension accrue, les services de l'hôpital ont dû se réorganiser, avec notamment l'ouverture d'une troisième unité covid, de 12 lits supplémentaires, qui a pour conséquence la déprogrammation d'une partie des activités chirurgicales.

Depuis le début de la crise, le centre hospitalier du Mans compte environ 25% d'activités non programmées ou déprogrammées. Un chiffre qui est passé à 30% depuis l'ouverture de cette nouvelle unité covid.

Des soignants épuisés

Une tension de plus en plus difficile à gérer pour les soignants, pour certains en grand état de fatigue. A tel point que le syndicat Force Ouvrière appelle les personnels du centre hospitalier du Mans à la grève dès ce dimanche 11 avril au soir et jusqu'au mardi 13 au matin, avec un rassemblement prévu à 14h30 le lundi 12 avril à l'hôpital pour protester contre les charges de travail trop lourdes, et la suppression des congés pour certains.

La direction du centre hospitalier déclare de son côté entendre la souffrance et l'épuisement des soignants, et explique subir aussi le décalage des vacances scolaires qui rend plus compliqué la gestion des congés du personnel de l'hôpital.