Coronavirus : l'hôpital du Mans ouvre huit places pour les patients infectés

Le centre hospitalier du Mans se prépare à accueillir des premiers patients atteints du coronavirus Covid-19. Classé niveau 2, il vient à l'appui des CHU d'Angers et de Nantes. Cinq lits sont ouverts dans le secteur dédié aux maladies infectieuses et trois dans le service de réanimation.

L'hôpital du Mans est réquisitionné pour participer à l'effort de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19. Il vient d'ouvrir huit places pour les patients qui contractent le virus : cinq lits dans le secteur dédié aux maladies infectieuses et trois dans le service de réanimation, pour les cas les plus graves. Toutes ces places sont isolées dans des secteurs sécurisés pour éviter la contagion. Le centre hospitalier du Mans est un établissement dit "de deuxième niveau" qui vient en soutien de l'action des CHU d'Angers et de Nantes. Il ne peut cependant pas réaliser les tests de dépistage du Covid-19. "Demain si l'épidémie venait à flamber, on adapterait le nombre de places", explique le docteur Hikombo Hitoto, le chef du service des maladies infectieuses et tropicales au Centre hospitalier du Mans.

Différents stades de l'épidémie

Pour l'instant, "on est au stade 2, où on essaye de limiter la propagation du virus", précise Dr. Hikombo Hitoto. "Quand on sera au stade 3 et que le virus sera véritablement en circulation sur tout le territoire, on n’hospitalisera pas tous les cas. Ceux qui n'ont pas de critère d'hospitalisation seront chez eux et ils seront en relation avec un médecin pour être sûrs que tout va bien."

Sept personnes sont infectées dans les Pays-de-la-Loire, dont une Sarthoise, mercredi 4 mars. Toutes sont hospitalisées à Angers ou Nantes. Selon le docteur Hikombo Hitoto, ces patients n'ont pas contaminés d'autres personnes. C'est pour ça que l'Agence régionale de santé estime que le virus "ne circule pas" dans les Pays-de-la-Loire.

Plus d'appels au centre 15

Le centre hospitalier du Mans a été choisi comme établissement de niveau 2, notamment parce qu'il héberge le SAMU et le centre d'appels d'urgence du 15. Le centre 15 reçoit de plus en plus d'appels concernant le coronavirus - "une surcharge numérique", selon le chef du service des maladies infectieuses et tropicales. Pour répondre à tout le monde, le centre "fait appel à des internes, à des régulateurs, à d'autres médecins pour pouvoir répondre aux questions et orienter". "Ils sont en lien avec des infectiologues via une astreinte que nous avons mise en place 24h/24 pour pouvoir orienter au mieux".

Pour les appels qui ne concernent pas des personnes directement malades, le docteur Hikombo Hitoto rappelle qu'un numéro vert est en place : 0 800 130 000.

Règles de base pour limiter la propagation du coronavirus