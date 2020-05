Coronavirus : l'hôpital du Mans reprend progressivement une activité normale

Il faut apprendre à vivre avec le virus. Ce message répété par le Premier ministre vaut aussi pour les hôpitaux. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, ils se sont réorganisés pour prendre en charge les patients contaminés, avec des services dédiés et des lits de réanimations supplémentaires. Mais grâce au confinement, la progression du virus a été fortement ralentie comme le nombre de malades. Du coup, le plan blanc, ce dispositif de crise déclenché dans les hôpitaux, est maintenu mais allégé cette semaine.

"Nous avons rouvert des capacités de consultation, rouvert des capacités chirurgicales et des capacités d'hospitalisation pour toutes celles et ceux qui doivent être pris en charge pour des pathologies hors covid, explique Olivier Bossard, le directeur de l''hôpital du Mans. C'est une reprise progressive mais nous sommes aujourd'hui à 50% de l'activité de consultation normale, c'est à dire celle avant l'épisode Covid". Il était temps car depuis deux mois, le nombre de consultations a chuté. Les patients préférant retarder leur prise de rendez-vous par peur de contracter le virus avec parfois de lourdes conséquences sur la santé pour ceux qui souffrent de maladies chroniques : "On était à seulement 30% de notre capacité de consultation même si nous avions développé des alternatives à la consultation physique avec des téléconsultations ou des consultations par téléphone".

Prendre en priorité les patients qui en ont le plus besoin

Le téléphone du standard de l'hôpital risque de beaucoup sonner cette semaine. Alors pour éviter les embouteillages dans les prises de rendez-vous, l'hôpital a décidé d'établir une priorité en fonction de l'état de santé des patients, notamment dans les services déjà sous tension avant l'épidémie, comme la cardiologie. "Les équipes médicales ont repris l'ensemble des dossiers des patients que nous suivons avec pour chacun une analyse médicale bénéfices/risques, au cas par cas, pour prioriser les prises en charge et faire en sorte que les patients qui ont un besoin impératif de rendez-vous soient revus dans les meilleurs délais par chacune de ces équipes".

Cela risque de prendre du temps pour rattraper le retard. "Ce que l'on craint, c'est l'aggravation de l'état de santé de ces patients, redoute Isabelle Petit-Ferté, la présidente de l'association des usagers de l'hôpital du Mans. Mais aussi que des personnes ne soient pas dépistées suffisamment tôt pour un cancer par exemple".

Etre capable de faire face à une deuxième vague de Coronavirus

Car l'épidémie n'a pas disparu. Ce jeudi, 126 malades du Covid-19 sont hospitalisés dans le département. "Nous avons gardé des capacités de prise en charge de patients suspectés d'avoir contracté le virus ou victime du Covid, rassure Olivier Bossard. Nous avons conservé une capacité de réanimation supérieure à celle d'avant l'épidémie" soit 25 lits dédiés aux malades du Covid aujourd'hui contre 17 en temps normal. Et nous sommes capables de passer à 36 lits en 48 heures si nécessaire".

Mais une partie des moyens a aussi été réaffectée car la réanimation est un secteur qui consomme énormément de ressources. "Nous avions une infirmière pour deux lits alors que dans un service normal, nous sommes plutôt à une pour douze". Les mesures de distanciation sociale, les mesures de protection et le parcours spécifique pour les cas suspects sont évidemment maintenus à l'hôpital du Mans pour éviter la contamination d'autres patients.