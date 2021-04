Coronavirus : l'hôpital du Mans se prépare à ouvrir d'autres lits en réanimation

D'après le dernier décompte de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, mercredi 2 avril 2021, l'hôpital du Mans compte 23 lits en réanimation, dont 17 sont occupés pour des formes graves du Covid-19. Une situation similaire à celle qui avait déclenché une alerte au mois de décembre dernier.

Emmanuel Macron a annoncé le passage de 7 000 à 10 000 lits en réanimation partout en France, lors de son allocution, mercredi 31 mars. Pour cela, le président de la République demande aux soignants de "faire un effort supplémentaires".

Des opérations et des rendez-vous déprogrammés

"Depuis un an, on a quasiment pas eu de pause, on n'est pas redescendu dans notre dispositif de crise, donc ça va être très compliqué de faire plus même si on est prêt", explique le Dr. Joël Pannetier, directeur médical de crise au centre hospitalier du Mans.

Ouvrir des lits en réanimation, cela signifie automatiquement déprogrammer des opérations chirurgicales ou des rendez-vous médicaux hors coronavirus. L'hôpital du Mans a déjà déprogrammé un quart de son activité habituelle. "Si nous sommes obligés, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, d'augmenter les places en réanimation, nous le ferons, mais ce sera au détriment d'autres patients", souligne Joël Pannetier.

Dans les cliniques privées du département, 10% de l'activité est suspendue. "La coopération entre public et privé fonctionne bien dans notre département", précise le directeur médical de crise.

Le confinement et la vaccination pour sortir de la crise

Impossible pour l'instant de savoir à quelle hauteur s'élèvera le pic épidémique en Sarthe. "Si chaque famille se confine de façon drastique pendant quatre semaines, nous pouvons espérer avoir une incidence qui redescend", selon le Dr. Joël Pannetier.

Avec un taux d'incidence à 50 cas de coronavirus sur 100 000 habitants et l'accélération de la campagne de vaccination qui va suivre un nouveau calendrier, "j'ai bon espoir pour qu'on ait un été où on relance les activités de la vie courante", explique le médecin.