Coronavirus : l'hôpital Mémorial de Saint-Lô habilité à l'accueil de malades

L'Italie doit faire face au Coronavirus avec plus de 100 cas officialisés et trois morts dans le pays. En France les capacités des hôpitaux ont été augmentées, de 38 on est passé à 108. Soit 70 de plus et un établissement par département. Dans la Manche c'est donc l'hôpital Mémorial de Saint-Lô qui a été désigné cet après-midi par l'Agence Régionale de Santé. Comme tous les autres hôpitaux qui entrent aujourd'hui dans le dispositif, l'établissement saint-lois est le seul dans le département de la manche à disposer d'un SAMU ou centre 15 qui régule les Urgences. Le Samu qui reste le premier interlocuteur en cas de doute : le médecin urgentiste, avec un infectiologue, mène un interrogatoire médical. Si c’est un « cas suspect », il sera testé. Si la maladie est avérée, l’hospitalisation sera automatique pour une quarantaine de 14 jours.

Les services d'infectiologie et d'hygiène mobilisés

A Saint-Lô c'est ce lundi après-midi vers 15H que l'hôpital a appris qu'il faisait partie des 70 établissements choisis pour renforcer le dispositif. Depuis c'est un peu le branle-bas de combat car il faut s'organiser pour pouvoir accueillir les malades du coronavirus en cas de propagation de la maladie en France. Et ça passe par l'aménagement d'une zone d'attente pour d'éventuels patients, des lits, former le personnel et augmenter le stock des équipements. Les services d'infectiologie et d'hygiène sont mobilisés. Draps, stéthoscope… Tout ce qui sera au contact d'un éventuel malade sera à usage unique. Les soignants ne doivent prendre aucun risque et porter un masque car la contamination peut se faire par simple gouttelette si le patient éternue, se mouche ou tousse.

En France aujourd'hui sur 12 cas confirmés , une personne est décédée, une est toujours hospitalisée et 10 sont guéries.