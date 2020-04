Coronavirus : l'hôpital militaire de campagne à Mulhouse en partie démonté

Installé sur un parking de l'hôpital Emile-Muller de Mulhouse (Haut-Rhin) pour l'aider à faire face à l'épidémie de coronavirus qui touche durement le département alsacien, l'hôpital militaire de campagne est en partie démonté depuis vendredi 17 avril. "Un module de quinze lits est aujourd'hui libre", précise à France Bleu Alsace le député haut-rhinois Olivier Becht, membre de la commission de la défense nationale et des forces armées qui a entendu vendredi la ministre des Armées Florence Parly.

Il reste encore une quinzaine d'autres lits, dans cette structure du Service de santé des armées qui a accueilli son premier patient le 24 mars et "qui continue à soigner les malades à Mulhouse", souligne Olivier Becht. Quatorze patients sont actuellement soignés dans cette structure militaire.

Un équipement redéployé en Outre-mer

Le matériel retiré, lits et respirateurs, va être désinfecté près d'Orléans (Loiret), et redéployé en Outre-mer où les besoins se font sentir, probablement à Mayotte. Quant aux tentes qui accueillaient ces équipements de réanimation, elles vont rester en place à Mulhouse, afin de pouvoir être réutilisées "si le besoin s'en faisait sentir", précise encore Olivier Becht.

Malgré l'amélioration de la situation et la baisse du nombre d'appels au Samu, le Groupe hospitalier régional de Mulhouse Sud Alsace continue à avoir besoin de renforts, notamment d'infirmiers et d'aides-soignants, pour épauler un personnel épuisé et touché par la maladie. Le GHRMSA a pris en charge plus de 1.800 patients en lien avec le Covid-19, dont 465 sont décédés. Plus de 160 de ses patients ont dû être transférés vers d'autres hôpitaux, français ou frontaliers.