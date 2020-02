Coronavirus : l'hôpital Nord Franche-Comté dénonce une fausse vidéo prétendant qu'il est en quarantaine

Dans un communiqué publié ce vendredi, l'hôpital Nord Franche-Comté dément le contenu d'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Cette vidéo prétend que l'établissement est en quarantaine à cause du coronavirus Covid-19. La direction annonce qu'elle porte plainte.

L'hôpital Nord Franche-Comté de Trévenans (HNFC) condamne une "tentative de déstabilisation de son organisation par la diffusion d'une fausse vidéo". Selon le communiqué diffusé par l'établissement ce vendredi, cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux affirme que l'hôpital est en quarantaine à cause du coronavirus.

Non seulement la direction du HNFC dément ces allégations, mais souligne que les images utilisées pour le montage ont été prises "pendant la construction du nouvel hôpital et lors d'un exercice interne" en 2019. Elle a déclenché une enquête interne et porte plainte.

L'hôpital dénonce "de fausses informations visant à semer la peur dans l'opinion publique" et à "nuire à (son) image". Il rappelle que les informations concernant les malades du coronavirus sont délivrés par l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté. C'est le cas par exemple pour les cas traités à Dijon.

Le communiqué de l'hôpital

Depuis l'apparition du virus en France, le nombre de cas confirmés sur notre territoire s'élève à 40, dont 26 sont toujours en soins. Le virus a fait sa première victime française mercredi. Sur les autres cas, 12 sont guéris, et 26 sont toujours en soins.

Le gouvernement a mis en place un numéro gratuit d’information sur le Covid-19, disponible sept jours sur sept, de 8h00 à 21h00 : le 0800 130 000 (appel gratuit), ainsi qu'un site internet.