Coronavirus : l'hôpital psychiatrique d'Allonnes confiné après la détection de clusters

La détection de quatre foyers épidémiques de Covid-19 au sein de l'Etablissement public de santé mentale (EPSM) de la Sarthe, à Allonnes, a conduit à de nouvelles restrictions sanitaires, mardi 6 avril 2021. Les patients ne peuvent plus sortir, ni recevoir de visite.

Les patients de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe, à Allonnes, ne peuvent plus sortir ni recevoir de visite, après la détection de clusters de Covid-19, mardi 6 avril 2021.

Depuis mardi après-midi, l'Etablissement public de santé mentale (EPSM) de la Sarthe, à Allonnes, est confiné, selon Le Maine Libre. Quatre clusters de Covid-19 ont été enregistrés dans différentes unités de l'hôpital psychiatrique, d'après la CGT jointe par France Bleu Maine.

Toujours selon le syndicat, une vingtaine de cas de coronavirus ont été dépistés parmi les soignants et les patients ces derniers jours. Ce qui a conduit la direction de l'établissement à prendre des restrictions sanitaires supplémentaires.

Plus de visite ni de sortie pour les patients

Les soignants infectés par le virus sont rentrés s'isoler chez eux. Les patients contaminés sont également isolés. L'une des mesures les plus forte du confinement de l'EPSM est d'interdire les sorties et les visites aux patients.

La frustration se traduit malheureusement par des passages à l'acte violent

Une situation difficile, voire impossible, à comprendre en fonction des pathologies. "A partir du moment où vous interdisez quelque chose à quelqu'un, cela se traduit par une frustration et, en psychiatrie, la frustration se traduit malheureusement par des passages à l'acte violents", explique Sylvie Goulet, secrétaire adjointe FO à l'hôpital psychiatrique d'Allonnes.

Des activités suspendues ?

En plus du risque de violence accru, l'EPSM de la Sarthe pourrait venir à manquer de personnel soignant. Des tests ont été effectués, mardi, dont les résultats vont tomber au compte-goutte. "On risque d'avoir des services qui se désertent de soignants", souligne Frédéric David, infirmier et secrétaire général de la CGT à l'hôpital psychiatrique.

L'EPSM pourrait alors cesser certaines activités thérapeutiques. "Des structures périphériques pourrait être amenées à fermer pour pouvoir renforcer les équipes d'hospitalisation", précise Frédéric David.