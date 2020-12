Coronavirus : l'hôpital psychiatrique de Pau ne veut pas céder au catastrophisme

L'Hopital Psychiatrique de Pau fait face à la crise sanitaire. Avec ces 1100 agents et ses 348 lits. Bien sûr, son fonctionnement actuel depuis le reconfinement, est dégradé : les visites sont suspendues sauf dans les unités de géronto-psychiatrie. Mais les hospitalisations de jour continuent, avec des circuit pour que ces patients ne croisent pas ceux des unités fermées. On a développé aussi les télé-consultations. Aux urgences psychiatriques, un protocole a été mis en place, avec une filière Covid dédiée aux patients positifs ou symptomatiques. Pour le moment, toutes vagues confondues, personne n'est tombé malade dans l'hôpital. Xavier Etcheverry, le directeur du CHP tient les comptes. Lors de la première vague, il n'y a pas eu de patients positifs, et sur la deuxième vague on en est à trois. C'est le personnel qui inquiète plus le directeur. "On a 65 professionnels qui ont été atteint par la maladie depuis septembre. Sur la première vague on a eu que cinq professionnels"

Catastrophisme et idées reçues

Il y a une deuxième interrogation par rapport à la pandémie : le stress de cette situation sanitaire a-t-elle des conséquences sur la santé psychique? Et bien finalement pas. Ou pas pour le moment. Le Dr Thierry Della qui dirige les urgences psychiatriques du CHP de Pau est même tout prêt d'affirmer que les gens fragiles se sont plutôt mieux portés pendant le premier confinement. "Le nombre d'hospitalisation a baissé" affirme le psychiatre qui constate aussi que le nombre de suicides a baissé pendant la première vague de 40%. Avec ce deuxième confinement, l'ambiance est tout autre, plus porose sans doute, mais l'activité du CHP de Pau est normale ce jour, conforme à une entrée d'hiver. "Pour l'instant nous pouvons faire face à la demande. On anticipe tous les cas de figure. Il ne faut pas faire preuve de catastrophisme et ne pas céder au pessimisme" explique le Docteur Della.

L'exception des étudiants et des EHPAD

Tous les lundi, le CHP tient une cellule de crise pour ajuster les dispositifs. Des équipes mobiles sont déployées en dehors du CHP pour faire face à des demandes, régulières et ponctuelles. Des infirmiers et des psychologue interviennent dans les EHPAD, principalement ceux qui doivent faire face au virus. Et puis la médecine universitaire a demandé de l'aide pour les étudiants confinés sur le campus ou en ville. Depuis la semaine dernière, il y a une permanence du CHP sur le campus.