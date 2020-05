Coronavirus : l'hydroxychloroquine et la chloroquine pas efficaces et même néfastes selon une étude

Une vaste étude parue ce vendredi et menée sur près de 15.000 malades alerte sur la chloroquine et son dérivé l'hydroxychloroquine. Ces molécules ne sont pas efficaces contre le Covid-19 chez les malades hospitalisés et augmentent même le risque de décès et d'arythmie cardiaque, prévient l'étude.