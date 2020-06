Coronavirus : l'hydroxychloroquine n'a "pas d'effet bénéfique" sur les malades, selon un essai clinique majeur

L'hydroxychloroquine ne montre "pas d'effet bénéfique" pour les malades du Covid-19, selon les responsables de l'essai clinique britannique Recovery, qui ont annoncé dans un communiqué l'arrêt "immédiat" de l'inclusion de nouveaux patients pour ce traitement.

Ce n'est pas un traitement contre le Covid. Cela ne marche pas - Martin Landray, professeur à l'Université d'Oxford et codirecteur de l'étude

"Nous avons examiné les données et conclu qu'il n'y avait aucune preuve d'un effet bénéfique de l'hydroxychloroquine chez les patients hospitalisés avec le COVID et nous avons décidé d'arrêter de recruter des patients pour la partie hydroxychloroquine avec effet immédiat", a dit Martin Landray, professeur à l'Université d'Oxford et codirecteur de l'étude Recovery. "Ce n'est pas un traitement contre le Covid. Cela ne marche pas", a-t-il ajouté.

Un essai clinique majeur, l'un des seuls qui a continué après l'étude du Lancet

Recovery, un essai clinique majeur dont les résultats étaient très attendus, était l'un des seuls à n'avoir pas suspendu ses tests sur l'hydroxychloroquine après l'étude controversée du Lancet, depuis retirée, qui pointait du doigt l'inefficacité, voire l'effet néfaste de la molécule. Mais le codirecteur de l'étude Recovery a insisté : "Ces résultats devraient changer les pratiques médicales à travers le monde. Nous pouvons maintenant arrêter d'utiliser ce traitement qui est inutile", a-t-il insisté.

De nouveaux essais à venir avec l'hydroxychloroquine

L'essai clinique Recovery a donc été mené sur des patients hospitalisés, et n'est pas une accumulation de données comme l'était l'étude du Lancet, dont les résultats sont fortement remis en question. Après que la prestigieuse revue scientifique a pris ses distances avec cette étude, l'OMS a annoncé qu'elle allait reprendre les essais cliniques avec la molécule. Trois des quatre chercheurs de l'étude du Lancet se sont rétractés jeudi.