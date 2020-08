Coronavirus : l'Île-de-France placée en "zone à risque" par l'Allemagne

Puisque l'épidémie de coronavirus rebondit à Paris et Marseille ces dernières semaines, l'Allemagne place les deux régions Île-de-France et Provence-Alpes-Côte-d'Azur en zones à risque. Désormais, les voyageurs rentrant de ces endroits devront se faire tester et s'isoler.