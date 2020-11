Coronavirus : l'Ile-de-France prête à accueillir des malades Covid-19 d'autres régions selon Martin Hirsch

Est-il envisagé de transférer des malades du Covid-19 entre régions en France ? C'est "possible et on y travaille", a expliqué sur France Inter ce lundi matin le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) Martin Hirsch. "On travaille à pouvoir faire en sorte que l'ensemble des capacités du territoire soit le mieux utilisé possible".

L'Ile-de-France prête à accueillir des malades d'autres régions

Martin Hirsch indique que l'Ile-de-France pourrait aider des régions qui seraient en situation plus difficile. "Cela me paraît logique, précise-t-il. La région Île-de-France a bénéficié de la solidarité de toute la France pendant le mois de mars."

C'est le gouvernement qui décide de déclencher des transferts. Martin Hirsch affirme que les hôpitaux de notre région ont été informés qu'ils "devaient prévoir, dans la programmation des jours qui viennent, de pouvoir accueillir des patients".

Tout faire pour ne pas mettre de côté certains patients

Le directeur de l'AP-HP a révélé qu'environ "50% de l'activité des hôpitaux de Paris a été déprogrammée pour pouvoir accueillir les patients malades du Covid-19".

Malgré tout, Martin Hirsch précise que le cap qu'il a fixé c'est "Tous les Covid, mais pas tout Covid. C'est-à-dire que depuis la première vague, nous avons en ligne de mire de ne pas arrêter les autres activités. Des réflexions ont été conduites sur comment on fait en sorte de ne pas avoir à faire des choix au détriment des patients", prenant l'exemple des professionnels qui font "des tas d'heures supplémentaires ou renoncent à leurs congés".

Les patients non convid-19 ne doivent pas renoncer à se faire soigner

Martin Hirsch explique qu'il y a "une étude anglaise qui montre qu'un mois de retard dans la prise en charge d'un cancer a des répercussions sur l'espérance de vie. Les équipes sont mobilisées pour faire au mieux. Elle ont trouvé qu'au printemps, des patients ont pu se mettre en danger."

"Ce qui nous inquiète, ce sont les patients qui ne feraient pas de dépistage ou d'examen pour confirmer un diagnostic".

"Un patient qui est déjà engagé dans des soins, les médecins ont ses coordonnées et peuvent l'appeler. Mais celui qui doit s'engager peut être réticent, hésiter, se dire que ça attendra quelques mois. Ca ne doit pas attendre."

Pour certains on peut envisager un petit décalage, dit-il mais pas pour "ceux qui sont les plus urgents", conclut Martin Hirsch.