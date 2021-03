Coronavirus : l'innovation d'une start-up du Puy-en-Velay pour décontaminer l'air

Tout a commencé il y a pile un an quand la France comme tous les autres pays touchés se confinait pour se protéger du coronavirus. Les soignants manquaient notamment de surblouses. Une start-up du Puy-en-Velay spécialisée dans la lumière des infrarouges aux ultraviolets a d'abord proposé des cabines permettant de désinfecter les tenues des soignants avec des UV-C en 3 secondes. Si les UV-A permettent de bronzer et les B de synthétiser la vitamine D, les C sont eux connus pour leur effet germicide.

L'étape d'après c'était de trouver comment décontaminer l'air d'une pièce avec ces mêmes rayons sans danger pour les personnes présentes.

Une nappe d'UVC pour inactiver les virus présents

Des dizaines de prototypes plus tard et autant d'aller-retours entre le Puy et Saint-Genest-Lerpt chez le fabricant Cellux, On light a mis au point un système optique permettant de contrôler le faisceau qui sort d'une sorte de caisson ressemblant à une grille aération. Ce dispositif s'installe sous le plafond à plus de 2,5 mètres de haut. "Ça crée une nappe d'UVC dans le haut de la pièce, donc loin des personnes, des animaux et des plantes. Ça permet d'inactiver l'intégralité des virus présents. On vient aussi tuer les agents pathogènes", explique Fateh Singh, le président de On-Light. Le système est aussi efficace contre la grippe, la tuberculose ou encore la rougeole. Dans les pièces plus basses, un autre système aspire l'air et le traite avec les mêmes UV-C.

Premier équipé du fait du partenariat : le centre hospitalier du Puy-en-Velay qui en a installé une dizaine dans les salles d'attente du plateau de consultations, aux urgences et dans des salles difficiles à aérer.

Dans les cinémas ?

La commercialisation a débuté en janvier. On-Light en a déjà fourni une petite centaine dans des Ehpads de Haute-Loire ou encore des cabinets médicaux. Des dentistes sont en train d'en commander.

On Light espère voir son innovation dans les salles de cinéma et de spectacles. Les deux fondateurs de la start-up en ont parlé avec une des sous-préfètes en début de semaine, lui demandant de faire passer l'information à la ministre de la Culture !