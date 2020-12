Coronavirus : l'inquiétude d'une Nancéienne bloquée en Angleterre

Dimanche soir, la France a pris la décision de suspendre tous les déplacements en provenance des Royaume-Uni. Elle veut éviter la propagation d'une nouvelle souche de coronavirus détectée dans le pays et considérée comme plus contagieuse. D'autres pays européens comme l'Italie, les Pays-Bas ou le Danemark ont fait de même. Les dirigeants européens se concertent pour une réponse coordonnée.

Alors qu'elle devait rentrer en France ce lundi, l'avion de Samia, une nancéienne, a été annulé. " On a appris dans la nuit de dimanche à lundi que notre vol était annulé, nous pensions qu'il allait être maintenu " explique-t-elle après 3 semaines de vacances au Royaume-Uni.

Nous n'avons pas d'informations

Après la déception de rater de peu son retour en France c'est le trouble et l'incertitude qui ont dominé chez la jeune femme : " C'est un peu la galère parce qu'on ne sait rien, nous n'avons pas d'informations. On ne savait pas quoi faire. Nous avons cherché un lieu pour faire un test PCR, mais ici c'est très cher ça coûte environ 200 - 300€. Et les prix des avions retour ont flambé, il y en a à 1700 € et nous avons dû quitter notre chambre d'hôtel ".

Après un passage à l'aéroport d'Heathrow à 6 heures du matin pour effectuer un test PCR, il a fallu retourner au Consulat de France pour remplir des informations administratives. Sans plus d'informations pour Samia.