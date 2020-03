Coronavirus : l'inquiétude des salariés d'un centre d'appel en Seine-Maritime

Ambiance délétère chez Sitel à Saint-Etienne-du-Rouvray,. Depuis le début de l'épidémie et encore plus depuis le confinement décidé par le gouvernement, certains salariés de ce centre d'appel sont inquiets pour leur santé. Ils ont le sentiment que leur direction n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir leur sécurité au travail. Ils sont encore entre 400 et 500 sur le site. Les autres, comme prévu, ont obtenu un arrêt maladie pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Certes, la distance d'un mètre entre les opérateurs est respectée reconnaît Sophie qui travaille sur le site? mais "on est moins 30, voire un peu plus sur d'autres plateaux.

On nous a donné du vinaigre pour se désinfecter les mains

"Dans les salles de réfectoire, on est facilement entre 50 et 100 dans la même pièce" poursuit Sophie. Et dans les sanitaires, il n'y a qu'un essuie-mains en tissu. Certains sont inquiets pour leur santé, d'autant qu'il y aurait des cas suspects de coronavirus parmi les salariés du centre d'appel.

Il n'y a qu'un enrouleur en tissu pour s'essuyer les mains dans les toilettes.

Selon Sophie, la direction a expliqué que ceux qui préféraient rester chez eux devaient poser des vacances ou prendre un congé sans solde. Contactée, la direction du groupe dément. Elle assure avoir pris toutes les précautions nécessaires pour garantir la santé et la sécurité des salariés du centre.

On vient pour se faire contaminer, voilà !

Sophie ne comprend pas pourquoi le groupe ne ferme pas tout simplement le site, car la plupart des opérateurs ne peuvent plus prendre d'appels. "Nos clients sont fermés" explique Sophie. "Des mesures de télé-travail sont à l'étude, voire des mesures de chômage partiel" expliquait ce mardi soir le service de communication.